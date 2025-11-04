16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 16:25

На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою

04 листопада 2025, 16:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 3 листопада близько 19:40 на спецлінію поліції подзвонив невідомий і заявив, що планує підірвати себе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час перевірки стало відомо, що фігурант – житель Теребовлянщини 1976 року народження перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

"Шість годин тривали перемовини між ним та бійцями спецпідрозділу. Чоловік слухати відмовлявся, а в якийсь момент витягнув чеку від гранати й вона здетонувала в його руках", – повідомили у поліції.

Внаслідок вибуху в чоловіку відірвало частину руки. Правоохоронці ще до приїзду бригади швидкої допомоги надали потерпілому першу медичну допомогу. Наразі він перебуває у лікарні.

Як повідомлялось, житель Тернополя може сісти на 7 років через зберігання гранати. За скоєне чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух поліція Тернопільська область Граната чоловік
Жительку Тернополя оштрафували за тримання 15 собак у квартирі
03 листопада 2025, 19:25
У Тернополі чоловік влаштував "розбірки" у сім’ї, а після цього напав на правоохоронців
03 листопада 2025, 16:44
На Тернопільщині нетверезий водій Skoda злетів з дороги
03 листопада 2025, 13:09
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Києві оновили графіки відключень світла: з'явилися нові обмеження для деяких абонентів
04 листопада 2025, 17:27
У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною
04 листопада 2025, 17:15
На Закарпатті затримали киянина, який намагався незаконно переправити через кордон жителя Ужгорода
04 листопада 2025, 16:10
Контрактники "18-25" отримають відстрочку від мобілізації: що відомо
04 листопада 2025, 16:03
На Волині викрили масштабний незаконний тютюновий бізнес і майже 12 тисяч готових цигарок
04 листопада 2025, 15:57
Подвійне вбивство в Житомирі: правоохоронці завершили розслідування
04 листопада 2025, 15:55
На Київщині водій зіткнувся з електросамокатом 14-річного хлопця: неповнолітній постраждав
04 листопада 2025, 15:35
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »