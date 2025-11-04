На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 3 листопада близько 19:40 на спецлінію поліції подзвонив невідомий і заявив, що планує підірвати себе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час перевірки стало відомо, що фігурант – житель Теребовлянщини 1976 року народження перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

"Шість годин тривали перемовини між ним та бійцями спецпідрозділу. Чоловік слухати відмовлявся, а в якийсь момент витягнув чеку від гранати й вона здетонувала в його руках", – повідомили у поліції.

Внаслідок вибуху в чоловіку відірвало частину руки. Правоохоронці ще до приїзду бригади швидкої допомоги надали потерпілому першу медичну допомогу. Наразі він перебуває у лікарні.

