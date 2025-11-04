На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Внаслідок ДТП постраждав 35-річний житель Борщова, який перебував за кермом автомобіля марки Skoda

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 3 листопада близько 17:00 на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів- Жванець. За даними поліції, водій автомобіля BMW допустив лобове зіткнення з автомобілем Skoda. У результаті удару до лікарні потрапив кермувальник Skoda.



При перевірці стало відомо, що водій BMW на момент автопригоди був нетверезий. Його затримали.

