12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 12:35

На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП

04 листопада 2025, 12:35
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Внаслідок ДТП постраждав 35-річний житель Борщова, який перебував за кермом автомобіля марки Skoda

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 3 листопада близько 17:00 на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів- Жванець. За даними поліції, водій автомобіля BMW допустив лобове зіткнення з автомобілем Skoda. У результаті удару до лікарні потрапив кермувальник Skoda.

При перевірці стало відомо, що водій BMW на момент автопригоди був нетверезий. Його затримали.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій Skoda злетів з дороги. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка 2000 року народження.

