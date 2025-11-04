12:45  04 листопада
04 листопада 2025, 12:22

Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області

04 листопада 2025, 12:22
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Що стало причиною смерті людей – встановить судово-медична експертиза. Найімовірніше, трагедія сталася через отруєння невідомими випарами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції надійшло повідомлення від одного з працівників аграрного підприємства про те, що рятувальники підняли з приміщення, де заглиблені елементи зерносушильної машини, тіла двох працівників, 1984 та 1996 років народження.

Як з’ясувалося, що обоє загиблих офіційно працевлаштовані на підприємстві і працюють уже тривалий час.

Тіла загиблих відправлено на експертизу, яка визначить причину їх смерті. Попередньо, до трагедії могло призвести отруєння невідомими випарами чи газами.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Тернопільщині на підприємстві загинув 47-річний чоловік. Нещасний випадок стався у Збаражі.

