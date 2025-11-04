Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції надійшло повідомлення від одного з працівників аграрного підприємства про те, що рятувальники підняли з приміщення, де заглиблені елементи зерносушильної машини, тіла двох працівників, 1984 та 1996 років народження.

Як з’ясувалося, що обоє загиблих офіційно працевлаштовані на підприємстві і працюють уже тривалий час.

Тіла загиблих відправлено на експертизу, яка визначить причину їх смерті. Попередньо, до трагедії могло призвести отруєння невідомими випарами чи газами.



