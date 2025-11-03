Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тіло чоловіка у громадській вбиральні, на території колишнього будинку культури, 1 листопада близько 17:00 виявили жителі села Великі Загайці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У ході перевірки стало відомо, що загиблий – місцевий мешканець 1968 року народження. За життя чоловік зловживав алкогольними напоями.

Судово-медичний експерт на тілі потерпілого слідів насильницької смерті не виявив, а експертиза показала, що помер чоловік напередодні через проблеми із серцем.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.