На Тернопільщині судитимуть водія кросовера, який збив на смерть 75-річного чоловіка

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 серпня у селі Заруддя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У ході досудового розслідування стало відомо, що водій автомобіля Renault Duster, рухаючись дорогою "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" зі сторони Тернополя в напрямку Кременця, перевищив швидкість, не встиг вчасно загальмувати та збив людину. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

Від удару 75-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження і загинув на місці події. Слідчі встановили, що кермувальник мав можливість уникнути трагедії, якби дотримався встановленого швидкісного режиму.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, в Тернополі водій маршрутки збив жінку. Потерпіла переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

