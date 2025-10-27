21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 21:08

Під приводом перевірки купюр псевдопрацівники банку видурили у жительки Тернопільщини 34 тис. грн

27 жовтня 2025, 21:08
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Невідомі особи зателефонували до 64-річної жінки і представившись працівниками банку, повідомили про необхідність перевірити грошові банкноти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час розмови шахраї переконали жінку перерахувати свої заощадження через банківське відділення на нібито службовий рахунок для перевірки. Жителька Тернопільщини переказала 34 000 гривень на банківську картку одного з банків. Після цього зв’язок із псевдопрацівниками банківської установи перервався і жінка звернулась у поліцію.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку та вживають заходів для встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тис. грн. Жертвою афери стала 48-річна жителька регіону.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
