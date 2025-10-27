Під приводом перевірки купюр псевдопрацівники банку видурили у жительки Тернопільщини 34 тис. грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Невідомі особи зателефонували до 64-річної жінки і представившись працівниками банку, повідомили про необхідність перевірити грошові банкноти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час розмови шахраї переконали жінку перерахувати свої заощадження через банківське відділення на нібито службовий рахунок для перевірки. Жителька Тернопільщини переказала 34 000 гривень на банківську картку одного з банків. Після цього зв’язок із псевдопрацівниками банківської установи перервався і жінка звернулась у поліцію.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку та вживають заходів для встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тис. грн. Жертвою афери стала 48-річна жителька регіону.