$14 тисяч за втечу до Білорусі: на Тернопільщині судитимуть 37-річного чоловіка, який організував шахрайську схему "виїзду за кордон"

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

На Тернопільщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який організував шахрайську схему виїзду за кордон для чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, на початку цього року 37-річний тернополянин обіцяв чоловікові призовного віку "допомоги" перетнути державний кордон зі сторони Білорусі. Фігурант переконував, що має потрібні зв’язки та зможе "гарантувати безпеку" під час виїзду.

Свої "послуги" він оцінив у 14 тисяч доларів США. Згодом зловмисника затримали.

"Слідчі завершили досудове розслідування, а матеріали кримінального провадження щодо не закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України скерували до суду", – додали у поліції.

