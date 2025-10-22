$14 тисяч за втечу до Білорусі: на Тернопільщині судитимуть 37-річного чоловіка, який організував шахрайську схему "виїзду за кордон"
На Тернопільщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який організував шахрайську схему виїзду за кордон для чоловіків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними слідства, на початку цього року 37-річний тернополянин обіцяв чоловікові призовного віку "допомоги" перетнути державний кордон зі сторони Білорусі. Фігурант переконував, що має потрібні зв’язки та зможе "гарантувати безпеку" під час виїзду.
Свої "послуги" він оцінив у 14 тисяч доларів США. Згодом зловмисника затримали.
"Слідчі завершили досудове розслідування, а матеріали кримінального провадження щодо не закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України скерували до суду", – додали у поліції.
Як повідомлялось, на Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку. Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів.