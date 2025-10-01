13:10  01 жовтня
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка

01 жовтня 2025, 13:55
Житель Тернополя влаштував "бізнес" на військовозобов'язаних. За грошову винагороду він обіцяв допомогти з уникненням військової служби

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На початку року житель Тернополя повідомив знайомому, який перебуває на військовому обліку, що може вплинути на ВЛК та ТЦК, щоб його визнали тимчасово непридатним. За цю "послугу" він попросив 16 тисяч доларів. Уже в лютому він отримав 15 тисяч 200 доларів.

На суді чоловік визнав свою провину. Він розкаявся та заявив, що більше не буде такого робити. Відомо, що він безробітний, одружений, має двох малолітніх дітей. Раніше в нього не було проблем із законом.

Суд призначив покарання в розмірі штрафу 635 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.

