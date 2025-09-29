Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трагедія сталася у суботу, 27 вересня, вдень в місті Збараж Тернопільського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На одному з місцевих підприємств загинув 47-річний чоловік. За попередніми даними, під час зварювальних робіт його ноги затягнуло в шнековий механізм (транспортну стрічку). Від отриманих травм він помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ ( порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою). Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 10 вересня на Хмельниччині під час монтажу впала вишка з робітниками. Від отриманих травм 20-річний хлопець помер на місці, 22-річного молодика госпіталізували