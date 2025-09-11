На Тернопільщині підліток на мотоциклі врізався у Ford: хлопець у лікарні
ДТП сталася ввечері 10 вересня на об’їзній дорозі селища Великі Бірки у Тернопільському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько 19:30 неповнолітній житель села Байківці на мотоциклі KOVI SZV, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з авто Ford Focus. Внаслідок аварії юнак отримав травми різного ступеня тяжкості, його госпіталізували.
У обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Нагадаємо, 3 вересня на Київщині мікроавтобус протаранив мотоцикл Kawasaki під керуванням 14-річного хлопця. Підліток загинув на місці.
