Жителька Тернополя втратила понад 150 тис. грн, повіривши у фейкові виплати від ООН

ілюстративне фото: з відкритих джерел

39-річна жителька Тернополя стала жертвою афери, повіривши у фейкові виплати від ООН

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами жінки, у месенеджері Viber вона натрапила на повідомлення з пропозицією отримати грошову допомогу від міжнародної організації ООН. Автори допису закликали перейти за посиланням для оформлення виплат. Зацікавившись, жінка виконала вказівки: відкрила сайт та ввела персональні дані, зокрема реквізити банківської картки.

Після цих дій жінка втратила 156 000 гривень.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють осіб причетних до злочину.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень. Ним виявився знайомий захисника.