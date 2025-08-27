10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 18:27

У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу

27 серпня 2025, 18:27
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці оголосили підозру лікарю одного з медичних закладів Тернополя за вимагання неправомірної вигоди у військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що за проведення оперативного втручання, яке належить до безоплатних медичних послуг, хірург вимагав у пацієнта 11 000 гривень.

Фігурантові оголошено підозру за частиною 3 статті 354 Кримінального кодексу України (прохання надати неправомірну вигоду для себе та одержання працівником підприємства, який не є службовою особою, такої неправомірної вигоди, за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в інтересах того, хто надає таку вигоду).

Як повідомили у поліції, зловмисник уже не вперше потрапляє у корупційні скандали.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.

