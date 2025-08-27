На Тернопільщині збудують завод з рафінації олії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На території індустріального парку "Chortkiv-West" у Тернопільській області почали будувати завод із рафінації рослинних олій

Про це повідомив голова міста Чортків Володимир Шматько, передає RegioNews із посиланням на Elevatorist.com.

Як зазначається, компанією-забудовником виступає ТОВ "А.В. Експорт Імпорт". За планом проєкту перший етап будівництва у 2025 році передбачає зведення цеху рафінації та дезодорації соняшникової олії потужністю 50 т/добу.

Наступного року планується реалізація другого етапу – будівництво цеху розливу олії потужністю 54 тис. пляшок/добу.

Третій етап стартує у 2028 році і передбачає будівництво цеху приймання та переробки насіння соняшнику потужністю 150 т/добу.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині запрацював завод з виробництва овочевих консерв та напівфабрикатів. Підприємство розташоване у селищі Острів біля Тернополя.