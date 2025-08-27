10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 17:35

На Тернопільщині збудують завод з рафінації олії

27 серпня 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На території індустріального парку "Chortkiv-West" у Тернопільській області почали будувати завод із рафінації рослинних олій

Про це повідомив голова міста Чортків Володимир Шматько, передає RegioNews із посиланням на Elevatorist.com.

Як зазначається, компанією-забудовником виступає ТОВ "А.В. Експорт Імпорт". За планом проєкту перший етап будівництва у 2025 році передбачає зведення цеху рафінації та дезодорації соняшникової олії потужністю 50 т/добу.

Наступного року планується реалізація другого етапу – будівництво цеху розливу олії потужністю 54 тис. пляшок/добу.

Третій етап стартує у 2028 році і передбачає будівництво цеху приймання та переробки насіння соняшнику потужністю 150 т/добу.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині запрацював завод з виробництва овочевих консерв та напівфабрикатів. Підприємство розташоване у селищі Острів біля Тернополя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
масло економіка Тернопільська область Завод
На Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів
27 серпня 2025, 15:19
На Тернопільщині зіткнулися дві вантажівки, травмувався один з водіїв
26 серпня 2025, 15:35
У Тернополі п’яний водій пропонував поліцейським 1000 доларів
25 серпня 2025, 14:44
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині викрили посадовця, який вимагав 40 тис грн за стягнення аліментів
27 серпня 2025, 18:48
Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
27 серпня 2025, 18:42
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей
27 серпня 2025, 18:23
Притиснув ковшем трактора до стіни: на Волині судитимуть чоловіка за смерть 58-річної працівниці ферми
27 серпня 2025, 18:07
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Мобілізувати треба було відразу з 18 років - зараз мали б зовсім іншу армію, - Безугла
27 серпня 2025, 17:43
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »