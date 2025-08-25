У Тернополі п’яний водій пропонував поліцейським 1000 доларів

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 45-річний житель обласного центру. Під час спілкування правоохоронці помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

На законну вимогу пройти медичний огляд чоловік відмовився. Натомість він спробував уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським неправомірну вигоду – 1000 доларів США.

Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловіку загрожує і кримінальна – до чотирьох років позбавлення волі.

