У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під колеса автомобіля потрапили дві дівчинки з Тернополя віком 9 та 8 років

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що школярки переходили дорогу, по нерегульованому пішохідному переходу, коли на них наїхав водій легкового автомобіля .

Потерпілим було надано медичну допомогу.

Нагадаємо, кілька днів тому на Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом. Правоохоронці з’ясовують обставини аварії.