ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Трагедія сталася у лютому 2025 року. Тоді тіло побитої пенсіонерки на веранді будинку знайшов сусід.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті пенсіонерки стали чисельні тяжкі травми голови та грудей.

За підозрою у вчиненні злочину було затримано 25-річного онука загиблої. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисникові було оголошено підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умиснe тяжкe тiлeснe ушкоджeння, що спричинило смeрть потeрпiлої. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

