03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 10:41

На Тернопільщині судитимуть 25-річного чоловіка, який до смерті побив 74-річну бабусю

20 серпня 2025, 10:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жертва була рідною бабусею підозрюваного

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Трагедія сталася у лютому 2025 року. Тоді тіло побитої пенсіонерки на веранді будинку знайшов сусід.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті пенсіонерки стали чисельні тяжкі травми голови та грудей.

За підозрою у вчиненні злочину було затримано 25-річного онука загиблої. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисникові було оголошено підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умиснe тяжкe тiлeснe ушкоджeння, що спричинило смeрть потeрпiлої. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Побиття пенсіонерка смерть суд поліція
За крадіжку телефона жителю Тернопільщини загрожує до 8 років ув’язнення
20 серпня 2025, 10:09
На Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом
19 серпня 2025, 15:20
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Харківщині пройде онлайн-ярмарок вакансій молодих експортних менеджерів
20 серпня 2025, 11:33
Атака на Охтирку: вже 14 постраждалих, серед яких родина з трьома дітьми
20 серпня 2025, 11:25
Жителі прифронтових громад Харківщини отримають допомогу від міжнародних партнерів для проходження опалювального сезону
20 серпня 2025, 11:17
ДТП на Закарпатті: Mercedes влетів у відбійник, а Volkswagen перекинувся
20 серпня 2025, 11:06
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 10:55
Трамп мріє про Нобелівку, Путін – про імперію: що стоїть за переговорами
20 серпня 2025, 10:36
Росіяни вночі запустили по Україні два "Іскандери" та 93 дрони: є влучання на 20 локаціях
20 серпня 2025, 10:18
За крадіжку телефона жителю Тернопільщини загрожує до 8 років ув’язнення
20 серпня 2025, 10:09
ДТП у Львівському районі: постраждали три людини
20 серпня 2025, 09:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »