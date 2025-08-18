49-річний житель Тернопільщини може сісти на 7 років за незаконне зберігання боєприпасів

фото: Національна поліція

За незаконне зберігання зброї фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, правоохоронці міста Гусятин виявили у 49-річного місцевого жителя 60 набоїв калібру 5,45 мм.

Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасів.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.