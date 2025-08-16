12:52  16 серпня
На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
09:49  16 серпня
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 11:55

На Тернопільщині жінка перевела "працівнику банку" майже 50 тисяч гривень

16 серпня 2025, 11:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
52-річна жінка стала жертвою шахрайства через месенджер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, у застосунку Telegram їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки одного з банків. Співрозмовник повідомив про нібито підозрілу спробу входу до її банківського акаунту та переконав жінку, що з метою безпеки потрібно терміново переоформити захист рахунку, підтвердити низку операцій і оновити персональні дані.

Під час розмови шахрай заволодів реквізитами платіжної картки, зокрема її номером, терміном дії, CVV-кодом, а також одноразовими кодами з SMS-повідомлень. У результаті з рахунку заявниці було списано майже 50 000 гривень.

Після цього жінка звернулась у поліцію.

Нагадаємо, в Тернополі затримали шахрая, який розраховувався сувенірними грошима та привласнював чуже майно. За скоєне зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.

