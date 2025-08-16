На Тернопільщині жінка перевела "працівнику банку" майже 50 тисяч гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, у застосунку Telegram їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки одного з банків. Співрозмовник повідомив про нібито підозрілу спробу входу до її банківського акаунту та переконав жінку, що з метою безпеки потрібно терміново переоформити захист рахунку, підтвердити низку операцій і оновити персональні дані.

Під час розмови шахрай заволодів реквізитами платіжної картки, зокрема її номером, терміном дії, CVV-кодом, а також одноразовими кодами з SMS-повідомлень. У результаті з рахунку заявниці було списано майже 50 000 гривень.

Після цього жінка звернулась у поліцію.

Нагадаємо, в Тернополі затримали шахрая, який розраховувався сувенірними грошима та привласнював чуже майно. За скоєне зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.