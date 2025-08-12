Правоохоронці Тернопільщини розслідують нещасний випадок, внаслідок якого загинув пенсіонер

фото: Національна поліція

Нещасний випадок стався в одному з сіл Кременецької міської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що до лікарні доставили 82-річного місцевого жителя з численними травмами.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік виконував господарські роботи на горищі і впав. Його доставили до медичного закладу, однак, врятувати життя чоловіка не вдалося.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці. Нещасний випадок стався наприкінці липня. Загиблому було 57 років.