В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца

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Во время чистки колодца погиб 57-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции №4 (г. Залещики). Правоохранители установили, что погибший – житель соседнего села. По просьбе владелицы домохозяйства он выполнял работы по чистке колодца на ее подворье.

При выполнении работ на глубине произошел обвал каменной кладки, в результате чего мужчина внезапно перестал подавать признаки жизни. Очевидцы сразу выложили медиков и спасателей. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть.

Напомним, в Тернопольской области водитель автобуса сбил насмерть 71-летнего мужчину.