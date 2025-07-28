В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
Во время чистки колодца погиб 57-летний мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции №4 (г. Залещики). Правоохранители установили, что погибший – житель соседнего села. По просьбе владелицы домохозяйства он выполнял работы по чистке колодца на ее подворье.
При выполнении работ на глубине произошел обвал каменной кладки, в результате чего мужчина внезапно перестал подавать признаки жизни. Очевидцы сразу выложили медиков и спасателей. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть.
Напомним, в Тернопольской области водитель автобуса сбил насмерть 71-летнего мужчину.
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