08 августа 2025, 17:49

Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области

08 августа 2025, 17:49
фото: Национальная полиция
Полицейские установили лиц, причастных к повреждению имущества на «Водной арене Тернополь»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Злоумышленниками оказались двое родных братьев в возрасте 15 и 16 лет. Оба – уроженцы Запорожской области, ныне проживающие в Тернополе.

Правоохранители установили, что несовершеннолетние не только повредили имущество "Водной арены", но и похитили бойлер.

По этому факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 7 августа в Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки. Как выяснилось, стрелял 14-летний местный житель. Подросток признался, что стрелял по жестянке из пневматического пистолета, принадлежащего его другу-ровеснику.

