Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области

Полицейские установили лиц, причастных к повреждению имущества на «Водной арене Тернополь»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Злоумышленниками оказались двое родных братьев в возрасте 15 и 16 лет. Оба – уроженцы Запорожской области, ныне проживающие в Тернополе.

Правоохранители установили, что несовершеннолетние не только повредили имущество "Водной арены", но и похитили бойлер.

По этому факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

