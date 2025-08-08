17:15  08 серпня
08 серпня 2025, 17:49

Двоє підлітків пошкодили спортивну споруду на Тернопільщині

08 серпня 2025, 17:49
фото: Національна поліція
Поліцейські встановили осіб, причетних до пошкодження майна на «Водній арені Тернопіль»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зловмисниками виявилися двоє рідних братів віком 15 і 16 років. Обоє – уродженці Запорізької області, нині проживають у Тернополі.

Правоохоронці встановили, що неповнолітні не лише пошкодили майно "Водної арени", а й викрали бойлер.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 7 серпня у Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика. Як з’ясувалось, стріляв 14-річний місцевий житель. Підліток зізнався, що стріляв по бляшанці з пневматичного пістолета, який належить його другу-ровеснику.

