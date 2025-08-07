У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
У четвер, 7 серпня у соцмережах з’явилася публікація про те, що невідомі стріляли з невстановленої зброї поблизу дитячого майданчика
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
На місце події виїхали правоохоронці. Наразі вони встановлюють обставини інциденту, осіб, які можуть бути причетні до події, а також переглядають записи з камер відеоспостереження.
"За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям учасників, вирішується питання щодо кваліфікації події. Перевірка триває", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на Тернопільщині у лікарні вибухнула граната. Через необережність чоловік висмикнув чеку з пристрою і той здетонував. На щастя, обійшлось без жертв.
