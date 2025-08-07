У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика

фото: Національна поліція

У четвер, 7 серпня у соцмережах з’явилася публікація про те, що невідомі стріляли з невстановленої зброї поблизу дитячого майданчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події виїхали правоохоронці. Наразі вони встановлюють обставини інциденту, осіб, які можуть бути причетні до події, а також переглядають записи з камер відеоспостереження.

"За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям учасників, вирішується питання щодо кваліфікації події. Перевірка триває", - повідомили у поліції.

