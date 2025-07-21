В Тернопольской области в больнице взорвалась граната

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В Тернопольской области в медучреждении сдетонировала обучающая граната

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

О происшествии на спецлинию полиции сообщили врачи одной из физиотерапевтических больниц Тернопольской области.

По данным правоохранителей, к инциденту причастен житель Киевской области, 1995 года рождения, который лечится в данном заведении. У мужчины была при себе учебная страйкбольная граната. По собственной неосторожности он выдернул чеку из устройства и тот сдетонировал.

К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

Напомним, у жителя Тернопольщины нашли тротил и почти 100 патронов к автомату Калашникова.