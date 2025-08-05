В Тернопольской области автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево

фото: Национальная полиция

С телесными повреждениями, полученными в ДТП, в больницу попали двое жителей Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 5 августа около 14:00, неподалеку от Романового Села.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля ISUZU, двигаясь в направлении Подволочиска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и съехал в кювет. После этого автомобиль столкнулся с деревом.

В больницу попали водитель 1971 года рождения и 50-летний пассажир.

Напомним, в Тернопольской области 22-летний мотоциклист оказался в больнице после опрокидывания. Авария произошла 4 августа в селе Старая Могильница Тернопольского района.