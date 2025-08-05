В Тернопольской области автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево
С телесными повреждениями, полученными в ДТП, в больницу попали двое жителей Ивано-Франковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Авария произошла 5 августа около 14:00, неподалеку от Романового Села.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля ISUZU, двигаясь в направлении Подволочиска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и съехал в кювет. После этого автомобиль столкнулся с деревом.
В больницу попали водитель 1971 года рождения и 50-летний пассажир.
Напомним, в Тернопольской области 22-летний мотоциклист оказался в больнице после опрокидывания. Авария произошла 4 августа в селе Старая Могильница Тернопольского района.
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