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17 июня 2025, 14:57

В Тернополе работник туристического агентства хотел заработать на влиянии на ВЛК

17 июня 2025, 14:57
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Иллюстративное фото
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В Тернополе вынесли приговор мужчине, который обещал повлиять на решение ВЛК. Теперь его приговорили к заключению

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Тернополе апелляционный суд вынес новый приговор мужчине, взявшему деньги за помощь в оформлении временной непригодности к военной службе. Суд первой инстанции оштрафовал его на 51 тысячу гривны и приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Апелляционный суд назначил три года реального тюремного наказания.

По данным следствия, в 2023 году в Тернополе работник туристического агентства за 10 тысяч долларов обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы "помочь" мужчине получить документы о временной непригодности к военной службе.

Половину суммы должны были передать как задаток, а остальную часть после оформления документов в ТЦК. Правоохранители задержали обвиняемого после получения первого "транша" в 5 тысяч долларов.

Суд назначил реальное тюремное наказание после того, как учли, что обвиняемый способствовал избежанию призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, помогал гражданину уклониться от мобилизации. То есть это говорит о повышенной общественной опасности содеянного, поскольку может привести к подрыву военной дисциплины и действиям в условиях военного положения.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили коррупционную схему, связанную с уклонением от мобилизации. К схеме причастны генеральный директор частной клиники в Кропивницком, его коллега — заместитель руководителя государственной больницы, а также военнослужащий по контракту и местный предприниматель.

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