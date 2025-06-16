фото: СБУ.

К делу причастны руководители медучреждений, военный и предприниматель

Об этом сообщает спикер Службы безопасности Украины в регионе Юлия Ткач, передает RegioNews.

В Кировоградской области разоблачили коррупционную схему, связанную с уклонением от мобилизации. Как сообщила представитель Службы безопасности Украины в регионе Юлия Ткач, к организации преступления причастны руководители медицинских учреждений.

По данным следствия, в незаконную деятельность были привлечены генеральный директор частной клиники в Кропивницком, его коллега - заместитель руководителя государственной больницы, а также военнослужащий по контракту и местный предприниматель. Они помогали военнообязанным избегать прохождения службы, оформляя фиктивные документы о состоянии здоровья.

Стоимость таких "услуг" варьировалась от 1 тысячи до 10,5 тысяч долларов США, в зависимости от обстоятельств. Правоохранители задержали участников схемы непосредственно во время получения средств.

Ранее сообщалось: в Киеве судили мужчину, который отказался от мобилизации – он пытался обжаловать заключение ВЛК, но получил отказ.