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02 июня 2025, 13:04

В Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водительницу Citroёn с поддельными документами

02 июня 2025, 13:04
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фото: Национальная полиция
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Во время несения службы по охране публичного порядка и контроля соблюдения режима военного положения сотрудники полиции остановили автомобиль марки Citroёn

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В ходе проверки стало известно, что документов водительницы в соответствующих базах нет, что может свидетельствовать о предполагаемом подлоге.

"Окончательное подтверждение их достоверности должно установить следствие в рамках открытого уголовного производства в соответствии с ч. 1 ст. 358 (подлог документов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Тернополе водитель Peugeot наехал на велосипедиста.

Как сообщалось, в Тернополе грузовик насмерть переехал женщину.

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