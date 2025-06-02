В Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водительницу Citroёn с поддельными документами
Во время несения службы по охране публичного порядка и контроля соблюдения режима военного положения сотрудники полиции остановили автомобиль марки Citroёn
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
В ходе проверки стало известно, что документов водительницы в соответствующих базах нет, что может свидетельствовать о предполагаемом подлоге.
"Окончательное подтверждение их достоверности должно установить следствие в рамках открытого уголовного производства в соответствии с ч. 1 ст. 358 (подлог документов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, в Тернополе водитель Peugeot наехал на велосипедиста.
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