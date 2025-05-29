В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
Несчастный случай произошел в одном из сел Шумской городской общины в ночь на 29 мая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Местные жители ночью заметили на берегу пруда припаркованный автомобиль Renault Megane, охваченный пламенем. Люди сразу вызвали спасателей и полицию.
Спасатели ликвидировали пожар и обнаружили в салоне авто тело погибшего молодого человека.
В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара и смерти мужчины.
Ведется досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Тернополе водитель Peugeot наехал на велосипедиста.
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