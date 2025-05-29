В Тернополе будут судить за хулиганство гражданина Молдовы

фото: Национальная полиция

В сети появилось видео, на котором мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с жителями во дворе дома по проспекту Степана Бандеры в городе Тернополь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На детской площадке находилась компания молодых людей. К ним подошли мужчина и женщина. Между сторонами возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал нецензурно выражаться, вел себя агрессивно, угрожал предметом, похожим на нож, а также совершал другие действия, грубо нарушавшие общественный порядок.

Правоохранители установили, что нарушитель – уроженец Молдавии 1978 года рождения. Он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение правонарушений.

Хулигану грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки.