В Тернополе грузовик насмерть переехал женщину

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 27 мая, на улице Купчинского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Renault Premium, совершая поворот на улицу Сахарова, наехал на женщину - 64-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Тернопольской области водитель Mitsubishi смертельно травмировал пешехода.