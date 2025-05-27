В Тернополе грузовик насмерть переехал женщину
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 27 мая, на улице Купчинского
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Renault Premium, совершая поворот на улицу Сахарова, наехал на женщину - 64-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, в Тернопольской области водитель Mitsubishi смертельно травмировал пешехода.
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