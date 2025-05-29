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29 мая 2025, 00:40

В Тернопольской области женщине грозит пожизненное за смерть четырехлетнего сына

29 мая 2025, 00:40
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фото: pixabay
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Трагедия произошла еще в июне 2024 года. Женщине грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

О смерти сына – инвалида с детства, в полицию сообщила мать. Она рассказала, что оставила ребенка без присмотра и еды на несколько дней, а когда вернулась, мальчик был уже мертв.

Судмедэксперт установил, что причина смерти ребенка – механическая асфиксия. Четырехлетний мальчик несколько дней ничего не ел, поскольку в желудке и кишечнике отсутствовали пищевые массы и пищеварительные продукты.

Таким образом, правоохранители установили, что смерть ребенка наступила не только из-за злостного неисполнения родительских обязанностей, но и вследствие умышленных действий матери.

Сейчас в суд направили обвинительный в отношении 31-летней женщины. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина не ухаживала за своим сыном, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни.

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