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02 червня 2025, 13:04

На Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами

02 червня 2025, 13:04
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фото: Національна поліція
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Під час несення служби з охорони публічного порядку та контролю дотримання режиму воєнного стану працівники поліції зупинили автомобіль марки Citroёn. Подія трапилася о 2:30, в селі Переволока

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час перевірки стало відомо, що документів водійки у відповідних базах немає, що може свідчити про ймовірну підробку.

"Остаточне підтвердження щодо їх достовірності має встановити слідство в межах відкритого кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Тернополі водій Peugeot наїхав на велосипедиста.

Як повідомлялось, в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.

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