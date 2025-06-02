На Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами

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Під час несення служби з охорони публічного порядку та контролю дотримання режиму воєнного стану працівники поліції зупинили автомобіль марки Citroёn. Подія трапилася о 2:30, в селі Переволока

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час перевірки стало відомо, що документів водійки у відповідних базах немає, що може свідчити про ймовірну підробку.

"Остаточне підтвердження щодо їх достовірності має встановити слідство в межах відкритого кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

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