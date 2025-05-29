В Тернополе водитель Peugeot наехал на велосипедиста

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С переломом и другими повреждениями в больницу обратился тернопольчанин 1972 года рождения. Травмы мужчина получил в дорожно-транспортном происшествии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 28 мая в Тернополе около 12 часов. Водитель автомобиля Peugeot 5008, выезжая со второстепенной дороги на перекресток с круговым движением, нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на велосипедиста.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Продолжается следствие в соответствии с ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области водитель Opel сбил мотоциклиста.