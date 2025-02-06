В Тернопольской области "художник" обманул девушку на 28 000 грн
Жительница Тернополя потеряла большую сумму денег из-за мошеннического интернет-предложения. Полицейские начали уголовное производство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
К стражам порядка обратилась 19-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила предложение стать моделью для рисования портрета, за что ей обещали заплатить 500 долларов. Тернополянка согласилась и вскоре получила указание зарегистрироваться в международной электронной платежной системе.
Во время переписки неизвестный сообщил, что для получения обещанной суммы следует пополнить счет на 8000 гривен. Затем злоумышленник начал придумывать разные причины для дополнительных платежей. В общей сложности он выманил из жертвы 28 000 гривен. Обещанного вознаграждения девушка не получила.
Правоохранители открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
Напомним, в Черновицкой области "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен. Они должны были построить дом, но остановили строительство и присвоили средства.