В Тернопольской области "художник" обманул девушку на 28 000 грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

К стражам порядка обратилась 19-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила предложение стать моделью для рисования портрета, за что ей обещали заплатить 500 долларов. Тернополянка согласилась и вскоре получила указание зарегистрироваться в международной электронной платежной системе.

Во время переписки неизвестный сообщил, что для получения обещанной суммы следует пополнить счет на 8000 гривен. Затем злоумышленник начал придумывать разные причины для дополнительных платежей. В общей сложности он выманил из жертвы 28 000 гривен. Обещанного вознаграждения девушка не получила.

Правоохранители открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, в Черновицкой области "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен. Они должны были построить дом, но остановили строительство и присвоили средства.