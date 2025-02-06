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06 февраля 2025, 10:18

В Одессе мужчина ножом дважды ударил знакомого

06 февраля 2025, 10:18
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фото: freepik.com
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Полицейские задержали одессита по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений знакомому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло на прошлой неделе в вечерней Одессе. Нетрезвый 42-летний житель областного центра обвинял 27-летнего знакомого за то, что тот не отдает деньги за приобретенный у него павербанк. Во время конфликта старший по возрасту мужчина ударил младшего ножом в живот и грудь, после чего скрылся с места происшествия.

Прохожие вызвали скорую. Пострадавший находится в больнице.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленник. Ему сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Нападающему грозит до 8 лет лишением свободы.

Напомним, бывшего правоохранителя из Луганщины приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационными властями.

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