Двое несовершеннолетних организовали автогонки вблизи Тернополя

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

На днях в соцсетях было опубликовано видео, как недалеко от Тернополя водители автомобилей устроили несанкционированную гонку.

Полицейские обработали видео и установили лиц, причастных к организации несанкционированных автогонок. Это двое несовершеннолетних жителей Тернополя.

Правоохранители составили на родителей одного из ребят протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей другого несовершеннолетнего.

Напомним, в Полтавской области внедорожник Toyota влетел в автоцистерну. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщалось, в Хмельницкой области легковой автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.