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06 февраля 2025, 07:11

Эксправохранитель из Луганщины приговорен к 13 годам за сотрудничество с врагом

06 февраля 2025, 07:11
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фото: freepik.com
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К 13 годам заключения приговорен бывший украинский полицейский из Луганщины, который служит в оккупационных силовых структурах

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщило ГУ СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Отмечается, что в прошлом обвиняемый несколько лет служил в украинской полиции, затем уволился и работал в инкассаторской службе. После оккупации города Сватово мужчина добровольно пошел на службу в сформированный россиянами райотдел "МВД ЛНР".

Позже предатель заявил, что переход на сторону врага – его сознательный выбор.

Суд признал правонарушителя виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и заочно приговорил к 13 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Кировоградской области будут судить командира воинской части, который пытался обмануть государство на 12 миллионов.

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