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Двум подозреваемым, которые издевались над дикими кабанами на Тернопольщине, суд избрал меры пресечения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Зборовский суд отправил под домашний арест двух фигурантов – работника агропредприятия и водителя, работавшего на фирме по договору.

Отмечается, что также решается вопрос об объявлении подозрения еще одному водителю, тоже нанятому агропредприятием по договору.

Напомним, комбайнеры ради развлечения издевались в поле над дикими кабанами. Правоохранители установили, что к инциденту причастны работники одного из аграрных предприятий. Мужчинам объявили о подозрении.