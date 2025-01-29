В Тернопольской области столкнулись три авто одной марки
В Тернопольской области на автодороге между селами Ступки и Романовка 28 января произошла дорожная авария с травмированными. Столкнулись три автомобиля марки Volkswagen
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Как установили правоохранители, ехавшая в направлении Тернополя водитель автомобиля Volkswagen Tiguan столкнулась с Volkswagen LT 35. От удара микроавтобус перевернулся, а внедорожник после этого врезался в Volkswagen ID.4.
В результате аварии пострадал водитель Volkswagen LT 35, его госпитализировали.
"У всех водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя", - добавили в полиции.
Напомним, ранее в Тернопольской области в ДТП погиб водитель квадроцикла. Смертельное происшествие в селе Новоселка Подгаецкой территориальной громады. Водитель квадроцикла погиб на месте ДТП.
Также возле села Ярчевцы на Тернопольщине недавно произошло смертельное ДТП.