В Тернопольской области столкнулись три авто одной марки

фото: полиция

В Тернопольской области на автодороге между селами Ступки и Романовка 28 января произошла дорожная авария с травмированными. Столкнулись три автомобиля марки Volkswagen

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Как установили правоохранители, ехавшая в направлении Тернополя водитель автомобиля Volkswagen Tiguan столкнулась с Volkswagen LT 35. От удара микроавтобус перевернулся, а внедорожник после этого врезался в Volkswagen ID.4.

В результате аварии пострадал водитель Volkswagen LT 35, его госпитализировали.

"У всех водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области в ДТП погиб водитель квадроцикла. Смертельное происшествие в селе Новоселка Подгаецкой территориальной громады. Водитель квадроцикла погиб на месте ДТП.

Также возле села Ярчевцы на Тернопольщине недавно произошло смертельное ДТП.