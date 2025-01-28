Мужа блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП, отправили под арест

фото: instagram

Суд избрал меру пресечения 24-летнему Владимиру Билевцову. Он был за рулем Lexus, во время ДТП с которым на трассе Киев – Харьков погибла 39-летняя Instagram-блогерша Анна Жук.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новини.LIVE".

Болевцова, мужа погибшей, отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Об этом в комментарии изданию сказал спикер полтавской полиции Юрий Сулаев.

Напомним, 24 января в Полтавской области произошло ДТП, в котором погибла известная блогерша Анна Жук. Во время обгона Владимир Белевцов столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее 9-летний сын с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Водителю столкнувшегося с грузовиком авто сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.