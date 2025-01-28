В Тернополе из окна многоэтажки выпал мальчик

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О выпавшем из окна третьего этажа ребенке сообщил прохожий. На место происшествия выезжали патрульные работники ювенальной превенции, экстренной медпомощи и спасатели

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

О выпавшем из окна третьего этажа на крышу достроенного балкона на спецлинию полиции сообщил прохожий. На место происшествия выезжали патрульные работники ювенальной превенции, экстренной медпомощи и спасатели.

Несчастный случай произошел во вторник, 28 января на улице 15 апреля города Тернополя. Мальчик был дома с бабушкой и захотел погулять. Ребенок не смог открыть дверь, поэтому попытался попасть на улицу через окно. Он упал с трехметровой высоты на крышу балкона. Ребенка сняли спасатели и передали медикам.

Правоохранители устанавливают детали происшествия и общаются с мамой потерпевшего.

Напомним, в Черкасской области 10-летний мальчик попал под колеса на пешеходном переходе. Его госпитализировали с травмами.

Как сообщалось, в Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком. Женщина получила травмы, девочка не пострадала.