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28 января 2025, 10:45

В Тернопольской области в ДТП погиб водитель квадроцикла

28 января 2025, 10:45
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фото: Национальная полиция
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Смертельное происшествие в селе Новосилка Подгаецкой территориальной громады. Водитель квадроцикла погиб на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По словам выезжавших на место происшествия правоохранителей, 25-летний местный житель, управляя самодельным квадроциклом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель от полученных травм погиб на месте аварии.

По данному факту открыто производство в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи полиции устанавливают причины смертельного ДТП. Продолжается следствие.

На днях во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса - погибли четыре человека.

Как сообщалось, в страшной аварии на трассе Киев-Харьков погибла известная блоггерша Анна Жук, еще три человека – получили травмы. Виновником ДТП может быть ее супруг.

Напомним, в Житомирской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом и врезался в дерево. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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