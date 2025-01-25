Возле села Ярчевцы произошло смертельное ДТП, погиб один из водителей. Также госпитализировали пассажирку одного из авто

Об этом сообщает Нацполиция в Тернопольской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 23 января около 11:00 на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская, недалеко от поворота на село Ярчевцы. Предварительно, на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter.

В результате удара 55-летний водитель легковушки вылетел из машины и погиб на месте. В ВАЗе находились два пассажира: одна из женщин получила тяжелые травмы, и была госпитализирована.

Водитель буса сам вызвал на место стражей порядка и медиков. Полиция решает вопрос об открытии производства в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП возле Белой Церкви. Это произошло на 89 км автодороги "Киев-Одесса". Предварительно пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. 49-летний пешеход погиб на месте.

Также сообщалось, что в селе Перегоновка Кировоградской области столкнулись Nissan и Opel. В результате тяжелые травмы получил водитель Nissan. К сожалению, вскоре он умер в больнице.