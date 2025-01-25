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25 січня 2025, 15:16

Смертельна ДТП на Тернопільщині: водій вилетів з авто і загинув на місці

25 січня 2025, 15:16
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Біля села Ярчівці сталась смертельна ДТП, загинув один з водіїв. Також госпіталізували пасажирку одного з авто

Про це повідомляє Нацполіція в Тернопільській області, інформує RegioNews.

ДТП сталась 23 січня близько 11:00 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік повороту на село Ярчівці. Попередньо, на трасі зіткнулися авто ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter.

Внаслідок удару 55-річний водій легковика вилетів із машини та загинув на місці. У ВАЗі знаходилося двоє пасажирів: одна з жінок отримала важкі травми, і була госпіталізована.

Водій буса сам викликав на місце правоохоронців та медиків. Поліція вирішує питання щодо відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смертельну ДТП біля Білої Церкви. Це сталося на 89 кілометрі автодороги "Київ-Одеса". Попередньо, пішохід переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. 49-річний пішохід загинув на місці.

Також повідомлялося, що в селі Перегонівка Кіровоградської області зіткнулися Nissan та Opel. Внаслідок цього важкі травми отримав водій Nissan. На жаль, він помер невдовзі в лікарні.

ДТП поліція Тернопільська область
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