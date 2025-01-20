Смертельное ДТП в Кировоградской области: столкнулись Nissan и Opel

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В Кировоградской области в селе Перегоновка произошла авария со смертельным исходом

Об этом сообщила представитель Главного управления Нацполиции Кировоградской области Виталина Бевзенко, передает RegioNews .

По ее словам, ДТП произошло 19 января. На дороге автомобиль Nissan столкнулся с Opel, после чего врезался в дерево и опрокинулся.

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель Nissan, 1971 года рождения. Его госпитализировали, но вскоре он скончался в больнице.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение ПДД водителем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека.

Напомним, 15 января в Полтавской области на автодороге Хорол-Семеновка-Кременчуг в поселке Семеновка в результате ДТП погиб 51-летний мужчина. Автомобиль Opel, под управлением 51-летнего местного жителя, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 22-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки Opel погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля Mercedes с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В аварии погиб мужчина , пострадали два четырехлетних мальчика.