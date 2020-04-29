Тернополянина привлекут к ответственности за нарушение условий самоизоляции

Уголовное производство правоохранители начали относительно больного COVID-19 мужчины, который неоднократно выходил из дома

Фото: Полиция Тернопольской области

Уголовное производство правоохранители начали относительно больного COVID-19 мужчины, который неоднократно выходил из дома

67-летний житель Тернополя, у которого диагностировали коронавирус, дважды нарушил условия самоизоляции. Правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает RegioNews.

Тернополянин заболел COVID-19 15 апреля, находился на лечении дома. Однако не придерживался карантинных правил, нарушал условия самоизоляции и выходил на улицу. Жалобы на мужчину, который подвергает опасности других людей, дважды поступали в городской отдел полиции.

Правоохранители опросили соседей, они информацию подтвердили. Этот факт также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уголовное производство начато по части 1 статьи 325. Решается вопрос о госпитализации мужчины в медучреждение.

В Тернопольской области правоохранители также составили админпротокол на мужчину, который самовольно покинул место обсервации, не добыв одного дня. 36-летний житель Бучача 14 апреля вернулся из Венгрии. Его отправили на обсервацию в третью городскую больницу в Тернополе.

27 апреля мужчина самовольно покинул больницу, медики сообщили в полицию. На него составили админпротокол по статье 44-3 КУоАП, санкция которой предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

От начала карантина тернопольские полицейские составили 19 админпротоколов за отказ от прохождения обязательной обсервации и 5 – за несоблюдение правил самоизоляции.

Напомним, в Тернополе с людьми в обсервации будут работать психотерапевты. Один из пациентов, который вернулся из-за границы и находился в обсервации, покончил жизнь самоубийством. Еще один не добыл один день и покинул медучреждение.