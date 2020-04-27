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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 13:29 9

В Тернополе с людьми в обсервации будут работать психотерапевты

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27 апреля 2020, 13:29 9
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Один из пациентов, который вернулся из-за границы и находился в обсервации, покончил жизнь самоубийством. Еще один не добыл один день и покинул медучреждение
Фото из открытых источников
Один из пациентов, который вернулся из-за границы и находился в обсервации, покончил жизнь самоубийством. Еще один не добыл один день и покинул медучреждение

Отныне с людьми, которые находятся на обсервации в Тернопольской больнице №3 будут работать психотерапевты.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

С ЛЮДЬМИ НА ОБСЕРВАЦИИ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 будут РАБОТАТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ Отныне с людьми, которые находятся...

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 27 апреля 2020 г.

Сегодня стало известно, что один человек самовольно покинул обсервацию в городской больнице №3, ему остался 1 день пребывания. Медики сообщили об этом в полицию.

Накануне в этом медучреждении тернополянин, который вернулся из Польши, покончил жизнь самоубийством. Во время общения с представителями мобильной группы он согласился на прохождение обязательной обсервации. Симптомов коронавируса у мужчины не было.

Мужчине 39 лет, женат, воспитывал 4 детей. Вечером, 24 апреля, он заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством.

Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливают правоохранители. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство".


коронавирус обсервация Тернополь карантин
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