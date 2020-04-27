В Тернополе с людьми в обсервации будут работать психотерапевты
Отныне с людьми, которые находятся на обсервации в Тернопольской больнице №3 будут работать психотерапевты.
Как передает RegioNews, об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.
С ЛЮДЬМИ НА ОБСЕРВАЦИИ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 будут РАБОТАТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ Отныне с людьми, которые находятся...Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 27 апреля 2020 г.
Сегодня стало известно, что один человек самовольно покинул обсервацию в городской больнице №3, ему остался 1 день пребывания. Медики сообщили об этом в полицию.
Накануне в этом медучреждении тернополянин, который вернулся из Польши, покончил жизнь самоубийством. Во время общения с представителями мобильной группы он согласился на прохождение обязательной обсервации. Симптомов коронавируса у мужчины не было.
Мужчине 39 лет, женат, воспитывал 4 детей. Вечером, 24 апреля, он заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством.
Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливают правоохранители. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство".
- 15:33 27 апреля Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19
- 15:24 27 апреля Взрыв арсенала в Балаклее: бывший заместитель генпрокурора отвергает версию ВСК
- 15:22 27 апреля До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
- 15:11 27 апреля Прикарпатье: 761 человек инфицирован COVID-19, 47 летальных случаев
- 15:00 27 апреля В Черновцах откроют продуктовые рынки
- 14:50 27 апреля В Житомире предприниматели пикетировали мэрию с требованием открыть рынки
- 11:42 27 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники