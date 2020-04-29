В Киево-Печерской лавре зафиксировали новые случаи коронавируса

За сутки в столице заболели 43 человека

Фото: КГГА

За сутки в столице заболели 43 человека

По состоянию на 29 апреля в Киеве количество больных коронавирусом возросло до 1341 человека, в течение суток лабораторно подтвердили наличие COVID-19 в 43 человек.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, среди них пятеро врачей, а также двое монахов Киево-Печерской Лавры. Один человек умер.

Заболели 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет, и двое детей 9 и 12 лет.

В больницы города 17 пациентов попали в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели пятеро киевлян, всего в столице преодолели вирус 69 человек.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Дарницком районе (9 человек). По 6 случаев зафиксировали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах. По 4 случая заболевания подтвердили в Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы, и 2 человека заболели в Подольском районе.

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Напомним, 29 апреля в Украине зафиксировано уже 9866 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.