15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 апреля 2020, 12:59 30

В Киево-Печерской лавре зафиксировали новые случаи коронавируса

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 12:59 30
Читайте також українською мовою
За сутки в столице заболели 43 человека
Фото: КГГА
За сутки в столице заболели 43 человека

По состоянию на 29 апреля в Киеве количество больных коронавирусом возросло до 1341 человека, в течение суток лабораторно подтвердили наличие COVID-19 в 43 человек.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, среди них пятеро врачей, а также двое монахов Киево-Печерской Лавры. Один человек умер.

Заболели 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет, и двое детей 9 и 12 лет.

В больницы города 17 пациентов попали в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели пятеро киевлян, всего в столице преодолели вирус 69 человек.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Дарницком районе (9 человек). По 6 случаев зафиксировали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах. По 4 случая заболевания подтвердили в Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы, и 2 человека заболели в Подольском районе.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 29 апреля в Украине зафиксировано уже 9866 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.


Киев коронавирус карантин брифинг медицина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Тернопольская область: еще одна женщина из Почаева умерла от коронавируса
29 апреля 2020, 12:19
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
В Луганске из-за коронавируса закрыли подстанцию "скорой”
29 апреля 2020, 11:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »