У Тернополі кримінальне провадження розпочали щодо хворого COVID-19 67-річного чоловіка
Тернополянин захворів на COVID-19 15 квітня, перебував на лікуванні вдома. Проте не дотримувався карантинних правил, порушував умови самоізоляції та виходив на вулицю. Скарги на чоловіка, який наражає на небезпеку інших людей, двічі надходили до міського відділу поліції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає RegioNews.
Правоохоронці опитали сусідів, вони інформацію підтвердили. Цей факт також зафіксували камери відеоспостереження.
Кримінальне провадження розпочате за частиною 1 статті 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Вирішується питання про госпіталізацію чоловіка в медзаклад.
На Тернопільщині правоохоронці також склали адмінпротокол на чоловіка, який самовільно залишив місце обсервації, не добувши одного дня.
36-річний житель Бучача 14 квітня повернувся з Угорщини. Його доправили на обсервацію в третю міську лікарню в Тернополі.
27 квітня чоловік самовільно залишив лікарню, медики повідомили в поліцію. На нього склали адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП, санкція якої передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Від початку карантину тернопільські поліцейські склали 19 адмінпротоколів за відмову від проходження обов'язкової обсервації та 5 – за недотримання правил самоізоляції.
Нагадаємо, у Тернополі з людьми в обсервації працюватимуть психотерапевти. Один із пацієнтів, який повернувся з-за кордону і перебував в обсервації, покінчив життя самогубством. Ще один не добув один день і покинув медзаклад.
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